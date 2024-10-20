США розслідують витік надсекретних даних щодо планів Ізраїлю – CNN

США проводять розслідування щодо витоку надсекретних розвідувальних даних про плани Ізраїлю щодо помсти Ірану.

Про це повідомляє CNN.

Джерело підтвердило виданню справжність документів, зауваживши, що цей витік викликає "серйозне занепокоєння".

Документи, датовані 15 і 16 жовтня, почали з'являтися у мережі після їх публікації в Telegram-акаунті під назвою Middle East Spectator. Вони мають гриф "цілком таємно" та призначені лише для США та їхніх союзників з групи "П’яти очей" (Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія).

Матеріали містять інформацію про підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. Один із документів, нібито складений

Національним агентством геопросторової розвідки, розповідає про переміщення боєприпасів. Інший, ймовірно від Агентства національної безпеки, описує навчання військово-повітряних сил Ізраїлю. Там зазначається про використання ракет «повітря-земля», що може свідчити про підготовку до атаки на Іран.

За словами американського посадовця, триває перевірка осіб, які мали доступ до інформації. Такі витоки завжди розслідуються ФБР спільно з Пентагоном і розвідувальними агентствами. Наразі невідомо, чи документи було зламано, чи їх оприлюднили навмисно.