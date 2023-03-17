США сформують свій гарнізон у Польщі

Новий гарнізон буде створений вже у березні.

Варшава готується прийняти підрозділ армії США, який сформує відповідний гарнізон для підтримки присутності американських військ у Польщі на постійній основі.

Про це оголосив речник Пентагону генерал Пет Райдер, повідомляє видання RMF24.

Як заявив Райдер, гарнізон буде створений для "виконання вимог місії, покращення можливостей командування і управління та управління передовими розгортаннями в Польщі".



Підрозділ буде надавати інфраструктурну підтримку та послуги солдатам, дислокованим у Польщі, і складатиметься з 13 військових і 140 цивільних осіб. Це восьмий гарнізон сухопутних військ США в Європі, поряд з аналогічними гарнізонами в Бельгії, Німеччині та Італії.

На початку березня Пентагон оголосив, що перші солдати, призначені на постійну службу в Польщі, прибули до передової штаб-квартири V корпусу сухопутних військ США в Познані, Польща, на базі під назвою Кемп Костюшко.