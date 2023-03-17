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США сформують свій гарнізон у Польщі

17 березня 2023, 10:56
США сформують свій гарнізон у Польщі
Польща США
Новий гарнізон буде створений вже у березні.

Варшава готується прийняти підрозділ армії США, який сформує відповідний гарнізон для  підтримки присутності американських військ у Польщі на постійній основі.  
Про це оголосив речник Пентагону генерал Пет Райдер, повідомляє видання RMF24.

Як заявив Райдер, гарнізон буде створений для "виконання вимог місії, покращення можливостей командування і управління та управління передовими розгортаннями в Польщі".

Підрозділ буде надавати інфраструктурну підтримку та послуги солдатам, дислокованим у Польщі, і складатиметься з 13 військових і 140 цивільних осіб. Це восьмий гарнізон сухопутних військ США в Європі, поряд з аналогічними гарнізонами в Бельгії, Німеччині та Італії.

На початку березня Пентагон оголосив, що перші солдати, призначені на постійну службу в Польщі, прибули до передової штаб-квартири V корпусу сухопутних військ США в Познані, Польща, на базі під назвою Кемп Костюшко.

 

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