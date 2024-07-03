Ця тема стане головною на сьогоднішніх переговорах глав країн G7.

Вашингтон поки не визначили суму виплат Україні, яка буде здійснена за рахунок доходів із заморожених активів росії.

Про це повідомляє медіаорганізація Politico.

В червні лідери країн G7 домовилися, що кожен із них спрямує Україні свій кредит, який буде погашений за рахунок щорічного прибутку, отриманих від російських активів до кінця року.

Проте США ще належить вирішити, яку суму планують виділити, сказав один із чиновників ЄС, який отримав анонімність для обговорення делікатних переговорів.

США потрібно отримати схвалення Конгресу, але у законодавців немає бажання залучати їх до цього процесу, адже протидія республіканців може затягнути його до кінця року.

Євросоюз зі своєї сторони пропонує кілька варіантів, щоб обмежити ризики Вашингтона.

"Однак технократи можуть зробити лише дуже багато - їхні політичні господарі мають остаточне право вирішувати, скільки кожна країна може дати Україні", - пише видання.