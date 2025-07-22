США ще раз можуть атакувати ядерні об'єкти в Ірані – Трамп

Глава Білого дому допускає повторні удари по Ірану

США можуть ударити по об'єктах ядерної програми Ірану.

Про це американський президент Дональд Трамп написав у Truth Social.

Глава Білого дому процитував міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, який в ефірі Fox News заявив , що зазначені об'єкти "серйозно пошкоджені" або ж "знищені".

"Звісно, знищені, як я і сказав, і ми зробимо це знову, якщо знадобиться!" – написав Трамп.

Нагадаємо, що 22 червня США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Натанзі й Ісфахані, уперше в історії застосувавши 13-тонні бомби. У відповідь Іран 23 червня завдав ракетного удару по військово-повітряної бази Сполучених Штатів Аль-Удейд у Катарі. Трамп назвав цю відповідь "дуже слабкою".

29 червня в інтерв'ю Fox News Трамп визнав, що в Ірані залишився нерозбомблений ядерний об'єкт.