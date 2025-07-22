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США ще раз можуть атакувати ядерні об'єкти в Ірані – Трамп

22 липня 2025, 09:53
США ще раз можуть атакувати ядерні об'єкти в Ірані – Трамп
Глава Білого дому допускає повторні удари по Ірану
США можуть ударити по об'єктах ядерної програми Ірану.
 
Про це американський президент Дональд Трамп написав у Truth Social.
 
Глава Білого дому процитував міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, який в ефірі Fox News заявив, що зазначені об'єкти "серйозно пошкоджені" або ж "знищені".
 
"Звісно, знищені, як я і сказав, і ми зробимо це знову, якщо знадобиться!" – написав Трамп.
 

Нагадаємо, що 22 червня США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану у Фордо, Натанзі й Ісфахані, уперше в історії застосувавши 13-тонні бомби. У відповідь Іран 23 червня завдав ракетного удару по військово-повітряної бази Сполучених Штатів Аль-Удейд у Катарі. Трамп назвав цю відповідь "дуже слабкою".

29 червня в інтерв'ю Fox News Трамп визнав, що в Ірані залишився нерозбомблений ядерний об'єкт.

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

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