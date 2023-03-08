США шукають спосіб встановити західні ракети на українські МіГи – Politico
Американські військові вивчають можливість інтеграції передових ракет класу "повітря-повітря" в українські МіГи, однак є проблема з сумісністю західних ракет із винищувачами радянських часів.
Про це повідомляє Politico із посиланням на двох чиновників Міноборони США та ще одного співбесідника, який брав участь в обговоренні.
За інформацією джерел видання, у Міноборони вивчають можливість встановлення на українські МіГи сучасних ракет середньої дальності AIM-120, призначених для запуску із західних винищувачів, таких як американський F-16.
Водночас два співрозмовники видання зазначили, що процес інтеграції є проблематичним, оскільки ракета не лише має бути фізично встановлена на літаку, а й повинна "розмовляти" з радаром літака. Щоб здійснити постріл, радар літака вказує ракеті на ціль і скеровує її, доки вона не наблизиться достатньо близько, щоб знайти ціль самостійно.
Проблема полягає в тому, що американська і радянська системи настільки відрізняються, що ракета і літак не можуть взаємодіяти один з одним. Військові працюють над вирішенням цієї проблеми.