США схвалили оборонний бюджет без додаткової допомоги Україні

Водночас конгресмени не підтримали поправку до проєкту оборонного бюджету, яка передбачала збільшення допомоги Україні на 300 мільйонів доларів.

Комітет Палати представників з питань асигнувань схвалив оборонний бюджет США на 2026 фінансовий рік, передбачивши видатки на оборону на рівні 2025 року та відмовившись виділяти додаткові 300 мільйонів доларів на допомогу Україні.

Про це повідомляє BreakingDefence.

Згідно з проєктом, оборонні витрати США у 2026 році становитимуть 832 мільярди доларів, що відповідає оборонним витратам поточного року. Водночас, видатки потенційно можуть збільшити до 1 трильйона доларів за рахунок не використаних коштів на інші цілі.

Серед іншого США можуть витратити у наступному році 13 мільярдів доларів на протиракетну оборону і космічні програми, пов'язані з протиракетним щитом "Золотий купол", 8,5 мільярдів доларів на 69 винищувачів F-35 і 36,9 мільярдів доларів на суднобудування, зокрема, на два есмінці класу "Арлі Берк", які не були включені в плани Пентагону.

Водночас конгресмени не підтримали поправку до проєкту оборонного бюджету, яка передбачала збільшення допомоги Україні на 300 мільйонів доларів. Вона була відхилена в результаті голосування.

Голова комітету Палати представників з питань асигнувань Том Коул перед голосуванням застеріг, що збільшення фінансування для України може призвести до провалу оборонного бюджету, оскільки деякі республіканці виступатимуть проти поправки. При цьому він додав, що демократи не підтримають оборонний бюджет через консервативну політику закладену в ньому.

"Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроект для найбільшого пакету допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика є практичною… Я хочу схвалити оборонний законопроект, і я не зацікавлений в тому, щоб розділити тих, хто його підтримає", - пояснив конгресмен.