Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США схвалили передачу Ізраїлю зброї на мільярди доларів – WP

30 березня 2024, 10:07
США схвалили передачу Ізраїлю зброї на мільярди доларів – WP
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Державний департамент США схвалив передачу Ізраїлю 25 винищувачів F-35A та двигунів на суму близько $2,5 млрд.

Адміністрація президента США Джо Байдена за останній тиждень схвалила передання Ізраїлю авіабомб і винищувачів на мільярди доларів, попри занепокоєння щодо очікуваного військового наступу на місто Рафах на півдні сектору Гази.

Про це пише The Washington Post (WP).

За даними джерел WP, новий пакет озброєнь містить понад 1800 авіабомб MK84 та 500 бомб MK82.

Видання з посиланням на офіційних осіб відзначає, що минулого тижня державний департамент США схвалив передачу Ізраїлю 25 винищувачів F-35A та двигунів на суму близько $2,5 млрд.

Видання зазначає, що армія США вже практично не використовує авіабомби, які планується передати Ізраїлю, через ризик ураження великої кількості цивільних. ЗМІ раніше повідомляли про застосування цих бомб Цахал у Секторі Гази.

Рішення про постачання нової зброї Ізраїлю відбувається на тлі побоювань і критики з боку США стосовно майбутньої наземної операції Цахал у місті Рафах. 

WP наголошує, що деякі демократи вважають, що влада США має утриматися від постачання зброї Ізраїлю, оскільки він не дає обіцянок зменшити кількість жертв серед цивільного населення у разі наступу на Рафах та послабити обмеження на доставлення гуманітарної допомоги в Газі.

СШАІзраїльдопомога арміївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Політика
Роль ризиків у війні. Захід повинен переконливо показати, що він не боїться конфронтації з росією – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 29 березня 2024, 09:21
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється