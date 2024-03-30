США схвалили передачу Ізраїлю зброї на мільярди доларів – WP

Державний департамент США схвалив передачу Ізраїлю 25 винищувачів F-35A та двигунів на суму близько $2,5 млрд.

Адміністрація президента США Джо Байдена за останній тиждень схвалила передання Ізраїлю авіабомб і винищувачів на мільярди доларів, попри занепокоєння щодо очікуваного військового наступу на місто Рафах на півдні сектору Гази.

Про це пише The Washington Post (WP).

За даними джерел WP, новий пакет озброєнь містить понад 1800 авіабомб MK84 та 500 бомб MK82.

Видання з посиланням на офіційних осіб відзначає, що минулого тижня державний департамент США схвалив передачу Ізраїлю 25 винищувачів F-35A та двигунів на суму близько $2,5 млрд.

Видання зазначає, що армія США вже практично не використовує авіабомби, які планується передати Ізраїлю, через ризик ураження великої кількості цивільних. ЗМІ раніше повідомляли про застосування цих бомб Цахал у Секторі Гази.

Рішення про постачання нової зброї Ізраїлю відбувається на тлі побоювань і критики з боку США стосовно майбутньої наземної операції Цахал у місті Рафах.

WP наголошує, що деякі демократи вважають, що влада США має утриматися від постачання зброї Ізраїлю, оскільки він не дає обіцянок зменшити кількість жертв серед цивільного населення у разі наступу на Рафах та послабити обмеження на доставлення гуманітарної допомоги в Газі.