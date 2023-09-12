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США схвалили потенційний продаж Польщі систем ППО і ПРО – Reuters

12 вересня 2023, 10:27
США схвалили потенційний продаж Польщі систем ППО і ПРО – Reuters
Польща США
Генеральним підрядником для поставок систем ПРО буде компанія Northrup Grumman.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів.

Про це повідомив Пентагон, пише Reuters.

За даними Пентагону, в рамках модернізації своєї протиповітряної оборони Польща, яка є членом НАТО, звернулася з проханням придбати другу фазу двохетапної програми для командної системи PATRIOT Configuration-3+ з модернізованими сенсорами і компонентами.

За словами Пентагону, продаж включатиме 93 оперативних центри управління системою, 175 мережевих ретрансляторів управління вогнем та інше супутнє обладнання.

Інтерес Європи до американського озброєння зріс, причому попит зосереджений на таких товарах, як боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, засоби зв'язку, ракети Javelin і безпілотні літальні апарати, які виявилися критично важливими для воєнних дій в Україні.

СШАПольщадопомога арміїППОвійна в Україніросія окупанти

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