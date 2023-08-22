США схвалили продаж гелікоптерів Apache Польщі на 12 мільярдів доларів – Reuters

Після вторгнення росії в Україну Польща зробила посилення своєї армії пріоритетом.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж гелікоптерів AH-64E Apache та супутнього обладнання Польщі в рамках угоди на суму 12 мільярдів доларів.

Про це повідомив Пентагон, інформує Reuters.

За словами представника Пентагону, Польща, яка є членом НАТО, запросила 96 ударних гелікоптерів Apache і відповідне обладнання, включаючи 1844 ракети Hellfire і 508 ракет Stinger.

Агентство Пентагону з питань оборонної співпраці повідомило Конгрес США про узгодження продажу у понеділок. Попри схвалення Державного департаменту, повідомлення не вказує на остаточне підписання контракту чи завершення переговорів.