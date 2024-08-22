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США схвалили продаж Румунії ракет AMRAAM

22 серпня 2024, 21:57
США схвалили продаж Румунії ракет AMRAAM
rtx.com
Вартість ракет для ППО складає 180 мільйонів доларів.

Уряд США схвалив продаж Бухаресту ракет AIM-120 AMRAAM для зміцнення її протиповітряної оборони. 

Про це повідомило посольство США в Румунії.

Вартість ракет ППО, які Румунія закупить у США, оцінюється приблизно у $180 мільйонів. Також є можливість придбання додаткових ракет у майбутньому.

"В Бухаресті цей продаж є продовженням зусиль з модернізації румунських ВПС: ракети AIM-120 сумісні з румунськими літаками F-16, а також з іншими літаками США і НАТО, зокрема з F-35", - заявили в дипломатичній місії США. 

Раніше ми також писали, що США скасують заборону на продаж ударних озброєнь Саудівській Аравії.

 

СШАРумуніяозброєнняAMRAAM

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