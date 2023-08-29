США схвалили продаж Японії крилатих ракет, які хоче отримати Україна

Йдеться про 50 далекобійних боєголовок.

Державний департамент Сполучених Штатів погодив можливий продаж Японії крилатих ракет JASSM-ER для озброєння багатофункціональних винищувачів F-15J.

Інформація про це була опублікована на сайті Управління з питань оборонної співпраці та безпеки Департаменту оборони США.

Йдеться про постачання Силам самооборони Японії до 50 далекобійних ракет класу "повітря-поверхня" AGM-158B (JASSM-ER). Орієнтовна загальна вартість потенційного замовлення становить 104 мільйони доларів.

Продаж також включає постачання навчальних ракет, обладнання для підтримки JASSM-ER в боєздатному стані, запчастини, аксесуари та технічну і логістичну підтримку. А також інші пов’язані з цим елементи матеріально-технічного забезпечення та витратні матеріали.

Також військові Японії пройдуть навчання з освоєння експлуатації цих крилатих ракет американського виробництва. Буде передана і відповідна технічна документація. Головним підрядником виконання потенційної угоди, буде американська корпорація Lockheed Martin.

Дальність польоту ракети JASSM-ER становить до 1 тисячі кілометрів. При цьому її вага бойової частини – 450 кг. Ракети сімейства JASSM перебувають на озброєння США, Австралії, Польщі та Фінляндії. В 2017 році Японія заявила про намір придбати такі ракети у США.