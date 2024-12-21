США схвалили військову допомогу Тайваню на понад $800 млн

Тайбей уже подякував Штатам.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 20 грудня, схвалив виділення $571,3 млн на оборонну підтримку Тайваню, заявив Білий дім. А Державний департамент схвалив потенційний продаж острову військового обладнання на суму $265 млн.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з заявою Білого дому, Байден делегував держсекретареві повноваження спрямувати до 571,3 мільйона доларів на оборонні товари й послуги Міністерства оборони, а також на військову підготовку для надання допомоги Тайваню.

Тайбей уже подякував Штатам за підтримку, заявивши, що обидві сторони продовжать тісно співпрацювати з питань безпеки для збереження миру в Тайванській протоці.

Тим часом, згідно з заявою Пентагону, Державний департамент схвалив потенційний продаж Тайваню обладнання для модернізації систем управління, зв'язку і комп'ютерної техніки на суму близько 265 мільйонів доларів.

Міністерство оборони Тайваню в суботу, 21 грудня, також повідомило, що уряд США схвалив постачання запчастин для 76-мм автоматичних гармат на суму 30 мільйонів доларів, що посилить здатність острова протистояти “війні в сірій зоні”, яку, за його словами, веде Китай.