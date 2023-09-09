США, швидше за все, вперше відправлять в Україну ракети ATACMS – ЗМІ

За словами одного з чиновників із доступом до планів допомоги у сфері безпеки Штатів, "вони (ракети ATACMS) наближаються".

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, все ж таки передасть Україні тактичні ракетні системи дальньої дії ATACMS в рамках оборонної допомоги для відбиття повномасштабного вторгнення рф, стверджують американські чиновники.

Про це повідомляє ABC News.

За словами одного з чиновників із доступом до планів допомоги у сфері безпеки Штатів, "вони (ракети ATACMS) наближаються".

При цьому він додав, що, як зазвичай відбувається у подібних питаннях, такі плани можуть бути змінені до офіційного оголошення.

У публікації також наводиться заява іншого американського чиновника про те, що питання передачі Україні цих ракет - "на столі" та, ймовірно, вони будуть включені до майбутнього пакету допомоги в галузі безпеки.

Також офіційна особа зазначила, що остаточного рішення ще не було ухвалено. За словами урядовця, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

Нагадаємо, українська сторона вже з минулого року просить Штати про передачу далекобійних ракет ATACMS, здатних бити по цілях на відстані до 300 кілометрів.

Такі ракети Україна може використовувати за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS, які раніше вже передали США.