США скасовують вимоги щодо вакцинації від COVID для іноземних мандрівників – Reuters

Нові правила в'їзду в США почнуть діяти з 12 травня 2023 року.

Сполучені Штати скасують вимоги щодо вакцинації від COVID-19 для міжнародних мандрівників і федеральних службовців 11 травня, коли закінчиться надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, пов'язана з коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

У лютому Палата представників Конгресу США проголосувала за скасування вимоги щодо вакцинації більшості іноземних авіапасажирів від COVID-19 – одного з небагатьох обмежень на подорожі під час пандемії, що залишилися чинними.

У червні минулого року адміністрація Байдена скасувала вимогу про те, що люди, які прибувають до США повітряним транспортом, повинні мати негативний результат тесту на COVID, але залишила вимогу Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) щодо вакцинації для більшості іноземних мандрівників.

Міністерство внутрішньої безпеки також заявило, що починаючи з 12 травня, воно більше не вимагатиме від мандрівників, які не є громадянами США і в'їжджають до Сполучених Штатів через наземні порти в'їзду та пороми, робити щеплення від COVID-19 та надавати докази вакцинації за запитом.

Правила адміністрації Байдена, запроваджені у вересні 2021 року, які вимагають від близько 3,5 мільйонів федеральних службовців та підрядників пройти вакцинацію, інакше їм загрожує звільнення або дисциплінарне стягнення, не застосовуються вже понад рік після низки судових рішень.

У березні федеральний апеляційний суд підтримав рішення, що блокує виконання вимоги про вакцинацію працівників.