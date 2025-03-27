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США скасують винагороди за ключових лідерів Талібану

27 березня 2025, 15:07
США скасують винагороди за ключових лідерів Талібану
Фото: reuters.com
У списку є Сіраджуддін Хаккані, який обіймає посаду міністра внутрішніх справ уряду талібів.
Сполучені Штати зняли винагороди на мільйони доларів за трьох високопоставлених членів мережі Хаккані, включно з Сіраджуддіном Хаккані, який обіймає посаду міністра внутрішніх справ уряду Талібану.
 
Про це пише DW.
 
Раніше Сіраджуддін Хаккані був однією з головних цілей Вашингтона, пропонували винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його захоплення.
 
Мережа Хаккані була причетна до деяких із найгучніших і смертоносних атак під час війни під проводом США в Афганістані.
 
Імена двох інших членів мережі Хаккані, Абдула Азіза Хаккані та Ях'ї Хаккані, також були видалені з вебсайту Державного департаменту США “Rewards for Justice”.
 
Усі три особи залишаються визнаними глобальними терористами (SDGT). Мережа Хаккані також продовжує значитися як іноземна терористична організація, так і організація SDGT.
 
Представник Державного департаменту заявив AFP, що США “постійно переглядають і вдосконалюють” свої пропозиції про винагороду як частину політики.
 
Рішення було прийнято після візиту посланника США у справах заручників Адама Белера до Афганістану минулого тижня. Це був перший візит високопоставленого американського дипломата до Афганістану після повернення до влади талібів у 2021 році.
 
Переговори Белера з представниками Талібану призвели до звільнення американського громадянина Джорджа Глезмана, якого затримали в Афганістані в 2022 році під час особистого візиту.
 
У січневій публікації в соціальних мережах держсекретар Марко Рубіо заявив, що якщо більше американських громадян, утримуваних в Афганістані, не звільнять, США можуть розглянути питання про відновлення на посаді або збільшення пропозицій винагороди для лідерів Талібану.
Талібанвійна в Україніросія окупанти

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