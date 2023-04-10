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США спробують згуртувати союзників, щоб посилити економічний тиск на росію – Reuters

10 квітня 2023, 21:54
США спробують згуртувати союзників, щоб посилити економічний тиск на росію – Reuters
Стоп росія
Мінфін США розглядає різні варіанти допомоги українській економіці.

Уряд США цього тижня намагатиметься згуртувати союзників, щоб посилити економічний тиск на росію та зміцнити підтримку Києва.

Про це заявив посадовець Мінфіну США, повідомляє Reuters.

Заступник міністра фінансів Джей Шамбо має намір виступити з промовою в Інституті Брукінгса на зустрічі фінансистів Міжнародного валютного фонду та Світового банку та наголосити на непохитній відданості Сполучених Штатів Україні.

Шамбо, який разом із міністром фінансів Джанет Йеллен відвідав Київ у лютому, впенений, що поточний інфляційний тиск не можна відокремити від війни та її економічних наслідків.

"Сполучені Штати подвоюють зусилля, щоб згуртувати нашу глобальну коаліцію союзників на весняних зустрічах за двома напрямками діяльності Міністерства фінансів у рамках непохитної прихильності Сполучених Штатів Україні", — заявив він у коментарі. 

Це означає зміцнення економічної підтримки уряду та народу України та продовження роботи над зменшенням доходів Росії для продовження ведення війни проти України.

Шамбо додав, що Сполучені Штати упродовж минулого року надали Україні майже $50 мільярдів допомоги, зокрема понад $23 мільярди бюджетної підтримки,  і продовжуватимуть підтримувати зруйновану війною країну стільки, скільки буде потрібно.

Він підкреслив, що важливо допомогти Україні надавати державні послуги та підтримувати економічну діяльність, одночасно закладаючи основу для значних потреб у якнайшвидшому відновленні та довгостроковій реконструкції.

За словами представника Мінфіну, схвалена 31 березня для України чотирирічна програма МВФ на $15,6 мільярдів доларів, є ще однією формою підтримки та способом підтримати зусилля України щодо зміцнення належного управління.

"Дивлячись у майбутнє, Україна потребуватиме підтримки з боку широкого кола донорів під час свого відновлення. Як міжнародна спільнота, ми можемо об’єднатися навколо задоволення найбільш нагальних і конкретних потреб — важливих сфер, які можуть допомогти Україні відновити її економіку та повернути переселенців", – сказав він.

Міністерство фінансів також знову зосередилося на застосуванні санкцій, спрямованих на те, щоб позбавити путіна доходів, технологій і ресурсів, необхідних йому для підживлення цього незаконного вторгнення.

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