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США спростять правила в'їзду для мешканців ЄС та України

Очікується, що зняття обмежень буде застосовуватися до громадян Шенгенської зони, а також до жителів Великої Британії і Ірландії
Сполучені Штати і Європейський Союз домовилися про скасування обмежень на поїздки для вакцинованих європейців - це рішення важливе для жителів України, які подорожують до США через європейські аеропорти.
США спростять правила в Фото: gettyimages.com
Про домовленість Брюсселя і Вашингтона виданню Politico повідомили три високопоставлені представники ЄС, пише "Європейська правда".
 
Посол ЄС в США Ставрос Ламбріндіс також написав у Twitter, що сподівається на "позитивне оголошення" щодо заборони на поїздки в США найближчим часом.
 
Заборона на поїздки діє з березня 2020 року і була продовжена президентом Джо Байденом після його інавгурації в січні.
 
Через заборону подорожей з ЄС до США діяла також заборона подорожей через ЄС для громадян України. Їм доводилося подорожувати в обхід європейських хабів, головним чином через Стамбул.
 
Виняток становили лише ті пасажири, що представляють націоналний інтерес для США, які отримували індивідуальний дозвіл на подорож через європейські аеропорти.
 
Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон у понеділок зустрічається з координатором Білого дому по COVID Джеффрі Зієнтсом у Вашингтоні, і очікується, що обидві сторони зроблять оголошення вже у понеділок.
 
Європейські дипломати і Європейська комісія протягом декількох місяців домагалися скасування заборони, яку вони вважають необгрунтованою. 
 
Очікується, що зняття обмежень буде застосовуватися до громадян Шенгенської зони, а також до жителів Великої Британії і Ірландії.
 
Politico припускає, що почати діяти нові правила можуть через кілька тижнів.
 
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21 09 2021 11:52
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