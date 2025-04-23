США стали краще розуміти позицію рф щодо завершення війни – Рубіо
23 квітня 2025, 19:35
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Вашингтон не вірить, що цю війну можна завершити військовим шляхом
Сполучені Штати мають краще розуміння позиції росії щодо завершення війни проти України.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю The Free Press.
Також Вашингтон не вірить, що цю війну можна завершити військовим шляхом.
"Це жахлива війна, яка має завершитися. Але ми мусимо бути відвертими: не має військового вирішення для цієї війни. росія не зможе повністю розгромити й захопити усю Україну, так само як і Україна навряд зможе відтіснити росіян назад до кордонів 2014 року", – сказав він.
За словами Рубіо, найголовніше для США зараз – зрозуміти, якою реально є позиція росії щодо завершення війни проти України.
"Зараз ми маємо краще уявлення про це, оскільки ми почали говорити з ними після того, як понад три роки не говорили зовсім. Так само ми маємо зрозуміти, якою є позиція України та чи далека вона від російської", – сказав американський чиновник.
Рубіо наголосив, що це не американська війна – Вашингтон тільки намагається допомогти її завершити.
"Але у кінцевому підсумку все залежить від росії та України. Вони мають визначитися, чи готові зближатися один з одним заради миру", – підсумував він.