США стали краще розуміти позицію рф щодо завершення війни – Рубіо

Вашингтон не вірить, що цю війну можна завершити військовим шляхом

Сполучені Штати мають краще розуміння позиції росії щодо завершення війни проти України.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю The Free Press.

Також Вашингтон не вірить, що цю війну можна завершити військовим шляхом.

"Це жахлива війна, яка має завершитися. Але ми мусимо бути відвертими: не має військового вирішення для цієї війни. росія не зможе повністю розгромити й захопити усю Україну, так само як і Україна навряд зможе відтіснити росіян назад до кордонів 2014 року", – сказав він.

За словами Рубіо, найголовніше для США зараз – зрозуміти, якою реально є позиція росії щодо завершення війни проти України.

"Зараз ми маємо краще уявлення про це, оскільки ми почали говорити з ними після того, як понад три роки не говорили зовсім. Так само ми маємо зрозуміти, якою є позиція України та чи далека вона від російської", – сказав американський чиновник.

Рубіо наголосив, що це не американська війна – Вашингтон тільки намагається допомогти її завершити.

"Але у кінцевому підсумку все залежить від росії та України. Вони мають визначитися, чи готові зближатися один з одним заради миру", – підсумував він.