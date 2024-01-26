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США стали першою країною, де засудженого стратили за допомогою азоту

26 січня 2024, 11:35
США стали першою країною, де засудженого стратили за допомогою азоту
Фото: svoboda.org
Генеральний прокурор Алабами Стів Маршалл заявив, що метод страти виявився “ефективним і гуманним”.

В Алабамі засудженого вбивцю Кеннета Юджина Сміта стратили за допомогою азоту. Цей метод страти США застосували вперше.

Про це пише BBC.

58-річний Сміт програв дві останні апеляції у Верховному суді та одну у федеральному апеляційному суді, стверджуючи, що така страта є жорстоким і незвичним покаранням.

У 2022 році в Алабамі Сміту намагалися зробити смертельні ін’єкції, але численні спроби ввести внутрішньовенний катетер у вену були безрезультатними.

У 1989 році Сміта засудили за замовне вбивство дружини проповідника Елізабет Сеннетт. 

Згідно з даними Центру інформації про смертну кару, Сміт є першою людиною, яка була страчена за допомогою чистого азоту будь-де у світі.

Алабама та два інших штати США схвалили використання гіпоксії азоту як альтернативний метод страти через дефіцит наркотиків, що використовуються для смертельних ін'єкцій.

Свідками страти стали, зокрема, члени родини Сміта та журналісти.

“Свідки спостерігали, як він корчився протягом двох-чотирьох хвилин і близько п'яти хвилин важко дихав, перш ніж його оголосили мертвим. Вдихання азоту без кисню спричиняє руйнування клітин організму і призводить до смерті”, − пише BBC.

Генеральний прокурор штату Стів Маршалл заявив, що метод страти виявився “ефективним і гуманним”. 

Комісар виправних органів штату Алабама Джон Хемм підкреслив, що тремтіння Сміта на каталці було мимовільним рухом. “Це все було очікувано, і було в побічних ефектах, які ми спостерігали або досліджували при гіпоксії азоту”, − сказав він.

Влада штату в попередній судовій заяві зазначила, що Сміт має втратити свідомість протягом декількох секунд і померти через кілька хвилин.

Вчора ввечері Верховний суд в останню хвилину відмовив йому у відстрочці. Три ліберальні судді не погодилися з рішенням консервативної більшості.

Оскільки не вдалося вбити Сміта з першої спроби, Алабама вибрала його своїм “піддослідним кроликом”, щоб випробувати метод страти, який ніколи раніше не випробувався.Світ спостерігає”, − заявила суддя Соня Сотомайор. 

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