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США стежать за американцями, які їдуть в Україну воювати – Politico

24 вересня 2024, 21:02
США стежать за американцями, які їдуть в Україну воювати – Politico
Фото: АР
Ініціатива має на меті виявлення американців, які можуть бути схильні до насильства після повернення з України.

Зусилля моніторингу DHS, про які раніше не повідомлялося, мають на меті ретельно вивчити американців, які приєдналися до боротьби в Україні, і визначити, чи можуть вони становити загрозу, коли вони повернуться додому.

Про це йдеться в матеріалі медіа організації Politico.

Міністерство внутрішньої безпеки США у 2022 році ініціювало міжвідомчу програму перевірки американців, які поїхали воювати в Україну і повертаються на батьківщину.

Ініціатива Міністерства внутрішньої безпеки США має на меті виявлення американців, які можуть бути схильні до насильства після повернення з України, де вони брали участь у бойових діях.

Журналісти пишуть, що співробітники відомства і Федерального бюро розслідувань збирали інформацію про американців в України від української влади та перевіряли їхні акаунти в соціальних мережах на предмет насильницької риторики.

Офіційно списків американців, які їхали в Україну, не вели, кажуть співрозмовники видання, але велись перевірки щодо деяких американців, які намагалися провезти зброю на літаках в Україну; також, пише видання, США отримували інформацію про те, що їхні громадяни начебто скоювали воєнні злочини чи "демонстрували тривожну поведінку".

НІяких доказів того, що американці, які воювали разом з українськими військовими, після повернення брали участь у політичному насильстві, немає.

 
війна в Україніамериканці

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