США стежать за розміщенням військових сил рф у білорусі

режим у мінську дозволив кремлю вести війну проти України зі своєї території, яку рф використовує як плацдарм для своїх військ

Взаємодію москви й мінська у війні рф проти України уважно відстежують Сполучені Штати Америки, у тому числі щодо розміщення російських військових сил на білоруській території, заявила речниця Білого дому Карін Жан П’єр на прохання прокоментувати візит путіна до мінська, передає Укрінформ.

"Нас давно турбує роль білорусі в російській агресії", - зауважила представниця адміністрації США.

Вона підкреслила, що режим у мінську дозволив кремлю вести війну проти України зі своєї території, яку рф використовує як плацдарм для своїх військ.

"Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили росією. Це те, що ми робили і надалі робитимемо, у тому числі в білорусі",- наголосила речниця Білого дому.

Вона зазначила, що США залишаються в тісному контакті з Україною, яка зараз дає відсіч російській агресії.

Як повідомлялося, російський президент путін у понеділок, 19 грудня, прибув до мінська. У РНБО України вважають, що путін міг тиснути на лукашенка, аби той погодився направити білоруські війська на війну проти України. Однак самопроголошений президент білорусі не має великого бажання робити цей крок.