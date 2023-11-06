США стурбовані планами рф побудувати військову базу у Лівії

Обидві країни ведуть переговори щодо створення військової бази на території Лівії з кінця вересня: після зустрічі головнокомандувача Лівійської національної армії Халіфи Хафтара з путіним.

Про це повідомляє Bloomberg.

Російські військові кораблі зможуть отримати право постійного знаходитись в лівійському порту в Тобруку, який розташований за кілька сотень кілометрів через Середземне море від Греції і Італії. Але це станеться не скоро, адже порт вимагає значної модернізації.

Лівія розділена на західну частину із керівництвом у Триполі, і на східну, де керує Хафтар, який контролює багато нафтових об'єктів у Лівії.

Тому він шукає системи ППО для захиститу від суперників в Триполі.

За словами джерел, Хафтар хоче тренувати своїх пілотів ВПС і спецназ, але кілька авіабаз, які зараз зайняті "вагнерівцями", будуть модернізовані для розміщення російських військ.

За словами колишнього спеціального посланник США в Лівії Джонатана Вінера, адміністрація США сприймає цю загрозу "дуже серйозно".

"Тримати росію подалі від Середземномор'я було ключовою стратегічною метою - якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом", - сказав він.

За тиждень до переговорів з путіним командувач силами США в Африці генерал Майкл Ленглі і нинішній спецпосланець США в Лівії Річард Норланд зустрілися з Хафтаром у Бенгазі. Командувач американськими військами в Африці сказав, що вони вимагали від нього вивести іноземні війська.

"Лівія повинна мати можливість вибирати з-поміж партнерів по співпраці у сфері безпеки", - заявив Норланд. Він засудив російську військову роль в Лівії як "дестабілізуючу".

За словами Вайнера, колишнього посла США, проблема Штатів полягає в тому, що росія пропонує військову допомогу, яку США не можуть надати через невдалу спробу Хафтара повалити міжнародно визнаний уряд в Триполі в 2019-2020 роках. Але США не готові обговорювати санкції, тому для Хафтара немає очевидних втрат від звернення до путіна.

росія протягом років приховано присутня в північноафриканському експортері нафти через групу "Вагнер", яка прибула туди під час громадянської війни в 2011 році.

Підготовка ПВК "Вагнер" для просування інтересів кремля в Африці та на Близькому Сході, дозволила москві швидко наростити свої закордонні військові активи.

Тепер же росія прагне створити військово-морську базу на Червоному морі в Судані, що дало б їй постійний доступ до Суецького каналу, Індійського океану і Аравійського півострова, хоча громадянський конфлікт у цій країні може відкинути ці плани.

Наразі росія має лише одну військово-морську базу в Середземному морі, в сирійському Тартусі.