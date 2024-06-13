США стурбовані ризиком повномасштабної війни на кордоні Ізраїлю та Лівану – Reuters

Припинення вогню у Смузі Гази недостатньо.

Сполучені Штати стурбовані тим, що військові дії на кордоні Ізраїлю та Лівану можуть перерости у повномасштабну війну.

Про це заявив високопоставлений американський чиновник, пише Reuters.

У США зазначають, що припинення вогню у Смузі Гази недостаньо, щоб припинити конфлікт.

Підтримуване Іраном бойове угруповання "Хезболла", що діє в Лівані, та Ізраїль обмінюються ударами з моменту початку війни в Газі 7 жовтня 2023 року, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації.

"Протягом восьми місяців, з самого початку цієї кризи, ми проводили послідовні й термінові розмови з Ізраїлем і Ліваном в різний час... щоб не допустити переростання цієї ситуації в повномасштабну війну, яка могла б мати наслідки далеко за межами регіону", – сказав посадовець.

При цьому він додав, що повернення до статусу-кво до 6 жовтня у Лівані - це "нежиттєздатний варіант".

У середу "Хезболла" випустила найбільшу кількість ракет по Ізраїлю за один день з жовтня 2023-го, як частину своєї помсти за ізраїльський удар, у результаті якого було вбито старшого командира "Хезболли".