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США стурбовані ризиком повномасштабної війни на кордоні Ізраїлю та Лівану – Reuters

13 червня 2024, 19:57
США стурбовані ризиком повномасштабної війни на кордоні Ізраїлю та Лівану – Reuters
Фото: AFP
Припинення вогню у Смузі Гази недостатньо.

Сполучені Штати стурбовані тим, що військові дії на кордоні Ізраїлю та Лівану можуть перерости у повномасштабну війну.

Про це заявив високопоставлений американський чиновник, пише Reuters.

У США зазначають, що припинення вогню у Смузі Гази недостаньо, щоб припинити конфлікт.

Підтримуване Іраном бойове угруповання "Хезболла", що діє в Лівані, та Ізраїль обмінюються ударами з моменту початку війни в Газі 7 жовтня 2023 року, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації.

"Протягом восьми місяців, з самого початку цієї кризи, ми проводили послідовні й термінові розмови з Ізраїлем і Ліваном в різний час... щоб не допустити переростання цієї ситуації в повномасштабну війну, яка могла б мати наслідки далеко за межами регіону", – сказав посадовець.

При цьому він додав, що повернення до статусу-кво до 6 жовтня у Лівані - це "нежиттєздатний варіант".

У середу "Хезболла" випустила найбільшу кількість ракет по Ізраїлю за один день з жовтня 2023-го, як частину своєї помсти за ізраїльський удар, у результаті якого було вбито старшого  командира "Хезболли".

ІзраїльСектор Газивійна в Україніросія окупанти

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