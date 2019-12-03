США суттєво скорочують імміграційні офіси за кордоном
Про це зазначають у американському нформагентстві Reuters, повідомляє "Укрінформ".
"Агентство з питань імміграції США планує значно скоротити свою присутність за кордоном, що підтверджується внутрішнім електронним листом", - пише агентство.
При цьому зазначається, що це викликало "здивування" серед нинішніх і колишніх американських чиновників після ознайомлення з цим розпорядженням.
Рішення адміністрації Трампа узгоджується з політикою Білого дому впродовж останніх двох років щодо обмеження як нелегальної, так і легальної міграції до Сполучених Штатів, а також скорочення програми біженців в США. Крім того, нинішній уряд підвищив вимоги до візових заявок, зауважує агентство.
Служба громадянства та імміграції США (USCIS), яка діє під юрисдикцією Міністерства внутрішньої безпеки, наразі має 23 офіси за кордоном у Європі, Азії й Латинській Америці.
Нагадаємо, що минулого року на щорічній конференції консерваторів у Вашингтоні президент США Дональд Трамп прирівняв іммігрантів, які прибувають до Штатів, з пригрітою на грудях змією.
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