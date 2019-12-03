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США суттєво скорочують імміграційні офіси за кордоном

"Агентство з питань імміграції США планує значно скоротити свою присутність за кордоном, що підтверджується внутрішнім електронним листом"
Міністерство внутрішньої безпеки США, яке діє в рамках політики Білого дому, розіслало внутрішнє розпорядження суттєво скоротити міграційні офіси за кордоном, що призведе до зменшення обробки заявок на міграційні візи США.
США суттєво скорочують імміграційні офіси за кордоном Фото: svoboda.org

Про це зазначають у американському нформагентстві Reuters, повідомляє "Укрінформ".

"Агентство з питань імміграції США планує значно скоротити свою присутність за кордоном, що підтверджується внутрішнім електронним листом", - пише агентство.

При цьому зазначається, що це викликало "здивування" серед нинішніх і колишніх американських чиновників після ознайомлення з цим розпорядженням.

Рішення адміністрації Трампа узгоджується з політикою Білого дому впродовж останніх двох років щодо обмеження як нелегальної, так і легальної міграції до Сполучених Штатів, а також скорочення програми біженців в США. Крім того, нинішній уряд підвищив вимоги до візових заявок, зауважує агентство.

Служба громадянства та імміграції США (USCIS), яка діє під юрисдикцією Міністерства внутрішньої безпеки, наразі має 23 офіси за кордоном у Європі, Азії й Латинській Америці.

Нагадаємо, що минулого року  на щорічній конференції консерваторів у Вашингтоні президент США Дональд Трамп прирівняв іммігрантів, які прибувають до Штатів, з пригрітою на грудях змією.

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12 03 2019 21:28
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