США суттєво скорочують імміграційні офіси за кордоном

"Агентство з питань імміграції США планує значно скоротити свою присутність за кордоном, що підтверджується внутрішнім електронним листом"

Міністерство внутрішньої безпеки США, яке діє в рамках політики Білого дому, розіслало внутрішнє розпорядження суттєво скоротити міграційні офіси за кордоном, що призведе до зменшення обробки заявок на міграційні візи США.

Про це зазначають у американському нформагентстві Reuters, повідомляє "Укрінформ".

"Агентство з питань імміграції США планує значно скоротити свою присутність за кордоном, що підтверджується внутрішнім електронним листом", - пише агентство.

При цьому зазначається, що це викликало "здивування" серед нинішніх і колишніх американських чиновників після ознайомлення з цим розпорядженням.

Рішення адміністрації Трампа узгоджується з політикою Білого дому впродовж останніх двох років щодо обмеження як нелегальної, так і легальної міграції до Сполучених Штатів, а також скорочення програми біженців в США. Крім того, нинішній уряд підвищив вимоги до візових заявок, зауважує агентство.

Служба громадянства та імміграції США (USCIS), яка діє під юрисдикцією Міністерства внутрішньої безпеки, наразі має 23 офіси за кордоном у Європі, Азії й Латинській Америці.

Нагадаємо, що минулого року на щорічній конференції консерваторів у Вашингтоні президент США Дональд Трамп прирівняв іммігрантів, які прибувають до Штатів, з пригрітою на грудях змією.