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ПОЛІТИКА

США та Британія спільно з Україною працюють над посиленням захисту української енергосистеми

20 листопада 2023, 10:34
США та Британія спільно з Україною працюють над посиленням захисту української енергосистеми
Фото: з вільного доступу
Бріджит Брінк повідомила про зустріч, під час якої сторони обговорили спільні зусилля щодо захисту української енергосистеми.

Сполучені Штати Америки та Велика Британія працюють над тим, аби допомогти Україні захистити цієї зими свою енергетичну систему.

Про це у X(Twitter) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів росії", – зазначила Брінк.

Вона повідомила про зустріч із:

  • міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Курбаковим; 
  • главою «Укренерго» Володимиром Кудрицьким;
  •  керівником Держагентства відбудови Мустафою Найємом;
  • представниками Міноборони України;
  • представниками Великої Британії.

За словами Бріджит Брінк, під час цієї зустрічі сторони обговорили спільні зусилля із захисту енергосистеми цієї зими.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вже готуються до атаки по енергетичній інфраструктурі нашої держави в зимовий період, вони накопичують ракети. Водночас він вважає, що цього року ці удари не будуть такими масштабними, як минулого. 

СШАенергетикаБританіявійна в Україні

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