Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США та Британія стурбовані тим, що рф розкриває Ірану ядерні таємниці – Bloomberg

15 вересня 2024, 19:19
США та Британія стурбовані тим, що рф розкриває Ірану ядерні таємниці – Bloomberg
Фото: Reuters
У західних державах стурбовані, що рф може видавати ядерні таємниці Ірану в обмін на балістичні ракети.
США та Велика Британія стурбовані тим, що росія може ділитися з Іраном секретною інформацією та технологіями, які можуть наблизити Тегеран до створення ядерної зброї, в обмін на балістичні ракети.
 
Про це пише Bloomberg.
 
За словами анонімних західних посадовців, обізнаних із цим питанням, кремль посилив співпрацю з Іраном через його амбіції отримати атомну зброю.
 
За інформацією посадовців, це питання обговорювалося офіційними особами США та Великої Британії у Вашингтоні цього тижня, коли британський прем’єр-міністр Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі. Вони описали розвиток подій як такий, що викликає занепокоєння, а також підкреслили ескалацію військових зв'язків між росією та Іраном.
 
За словами речника Ради нацбезпеки Білого дому, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові використовувати всі елементи національної влади, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану.
 
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що росія обмінюється ядерними технологіями з Тегераном, заявивши, що москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.
 
"Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі погодилися, що "ядерна програма Ірану ніколи не була такою прогресивною", – йдеться в спільній заяві Державного департаменту США.

 

Кремльвійна в Україніядерні силиросія окупанти

Останні матеріали

Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Політика
Канада ігнорує російський вплив на свій страх і ризик. Але той глибоко проник у канадський бізнес, політику та суспільство – Маркус Колга
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 16:03
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом
Політика
Пропагандони путіна схопили облизня. Тим часом "повна дурепа" розмазує "їхнього Дональда" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 12:26
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Політика
Ситуація у Курській області стає неоднозначною. росіяни продовжують просування на Донбасі – Том Купер
Переклад iPress – 13 вересня 2024, 07:54
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Політика
Стратегія США щодо України... нарешті. Але чи прагне Америка перемоги України? – Мік Раян
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 16:10
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Політика
Трамп vs Гарріс: як пройшли перші дебати. Гарріс перемогла Трампа, але цього недостатньо – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 12 вересня 2024, 12:47
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Політика
Захід знов підставляє Україну. Коли навіть спецслужби волають про допомогу... – Том Купер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 23:36
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Як змусити Америку працювати для України? Проголосувати за демократів тільки після якісної та швидкої підтримки ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 вересня 2024, 14:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється