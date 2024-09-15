США та Британія стурбовані тим, що рф розкриває Ірану ядерні таємниці – Bloomberg

У західних державах стурбовані, що рф може видавати ядерні таємниці Ірану в обмін на балістичні ракети.

США та Велика Британія стурбовані тим, що росія може ділитися з Іраном секретною інформацією та технологіями, які можуть наблизити Тегеран до створення ядерної зброї, в обмін на балістичні ракети.

За словами анонімних західних посадовців, обізнаних із цим питанням, кремль посилив співпрацю з Іраном через його амбіції отримати атомну зброю.

За інформацією посадовців, це питання обговорювалося офіційними особами США та Великої Британії у Вашингтоні цього тижня, коли британський прем’єр-міністр Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі. Вони описали розвиток подій як такий, що викликає занепокоєння, а також підкреслили ескалацію військових зв'язків між росією та Іраном.

За словами речника Ради нацбезпеки Білого дому, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові використовувати всі елементи національної влади, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану.