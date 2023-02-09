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США та Британія ввели санкції проти 7 російських кіберзлочинців

09 лютого 2023, 18:01
США та Британія ввели санкції проти 7 російських кіберзлочинців
Уряди Сполучених Штатів та Великої Британії сьогодні внесли до санкційного списку 7 осіб, які є частиною російської кібер злочинної групи Trickbot.

Заступник глави Мінфін США Браян Нельсон зробив заяву:

Кіберзлочинці, особливо ті, що мешкають в росії, прагнуть атакувати критично важливу інфраструктуру, націлюючись на американський бізнес та використовуючи міжнародну фінансову систему. Сполучені Штати вживають заходів у партнерстві зі Сполученим Королівством, оскільки міжнародна співпраця є ключовою для боротьби з російською кіберзлочинністю”, — заявив заступник глави Мінфіну.

Мінфін США додає, що до санкційного списку включені 7 росіян, які є частиною кіберзлочинної групи Trickbot.

Застосовуючи санкіції до цих кіберзлочинців, ми надсилаємо чіткий сигнал їм та іншим особам, причетним до поширення програм-вимагачів, що вони будуть притягнуті до відповідальності. Ми завжди ставитимемо нашу національну безпеку на перше місце, захищаючи Велику Британію та наших союзників від серйозної організованої злочинності – незалежно від її форми та місця походження”, - додав глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Росіясанкціїкіберзлочинність

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