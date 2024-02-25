США та Британія завдали ударів по вісьмох об'єктах єменських хуситів

Серед об'єктів, які було обстріляно - підземні склади зброї хуситів.

Військові США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів та Нової Зеландії у суботу, 24 лютого завдали ударів по військових об’єктах у контрольованих хуситами районах Ємену.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зазначається, що Сили коаліції обстріляли вісім місць, серед яких були підземні склади зброї хуситів, сховища ракет, безпілотні літальні комплекси, системи протиповітряної оборони, радари та гелікоптер.

Удари були завдані, щоб ще більше порушити та погіршити можливості єменських хуситів, яких підтримує Іран, та які здійснює свої напади на американські та міжнародні судна в Червоному морі, протоці Баб-Ай-Мандеб та Аденській затоці.

"Сполучені Штати без вагань вживуть заходів, якщо це необхідно, щоб захистити життя та вільний потік торгівлі в одному з найважливіших водних шляхів світу. Ми продовжуватимемо пояснювати хуситам, що вони понесуть відповідні наслідки, якщо не припинять свої незаконні напади, які завдають шкоди економіці Близького Сходу, завдають шкоди навколишньому середовищу та зривають доставку гуманітарної допомоги до Ємену та інших країн", — йдеться у повідомленні Пентагону.

Ця серія ударів сталася після того, як Пентагон визнав, що хусити останнім часом здійснили нові напади на комерційне судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці.