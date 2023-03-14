США та Філіппіни розпочали спільні військові навчання, – Reuters

Понад 3 тисячі філіппінських та американських солдатів візьмуть участь у тритижневих навчаннях під назвою Salaknib.

Збройні сили Філіппін та США розпочали спільні військові навчання, спрямовані на захист островів від потенційного вторгнення агресора.



Про це повідомляє Reuters.

Під час навчань відпрацьовуватимуть стрільби зі стрілецької зброї, артилерійські та мінометні бойові стрільби, а також будівельні роботи низки укріплень.



"Сценарії навчань включатимуть захист Філіппінського архіпелагу від потенційних іноземних агресорів", - заявив журналістам головнокомандувач філіппінської армії генерал-лейтенант Ромео Браунер.

Більшість заходів проходитиме у форті Магсайсай, найбільшому військовому таборі Філіппін та одному з п'яти існуючих об'єктів, до яких Сполучені Штати мають доступ відповідно до Угоди про розширену оборонну співпрацю.