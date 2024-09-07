США та Ірак досягли домовленості щодо виведення коаліційних сил з Іраку, - ЗМІ

План передбачає виведення сотень військових до вересня 2025 року.

США та Ірак досягли домовленості щодо виведення очолюваних США коаліційних сил з Іраку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед американських та іракських чиновників, а також чиновників з країн-учасниць коаліції.

“У нас є угода, тепер питання лише в тому, коли її оголосити”, - сказав високопоставлений чиновник США.

Уточнюється, що план був узгоджений в цілому, але вимагає остаточного схвалення обома столицями і дати оголошення. Він передбачає виведення сотень військових до вересня 2025 року, а решта – до кінця 2026 року.