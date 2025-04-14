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США та Іран незабаром проведуть другий раунд ядерних переговорів

14 квітня 2025, 09:53
США та Іран незабаром проведуть другий раунд ядерних переговорів
Фото: DW
Вашингтон наразі бажає, щоб Іран у найближчому майбутньому зробив кроки, які будуть спрямовані на "віддалення" ядерної програми від створення ядерної зброї
Сполучені Штати Америки та Іран розпочнуть другий раунд ядерних переговорів вже у суботу, 19 квітня, у Римі.
 
Про це повідомляє Axios.
 
Як пише Axios, американська сторона була задоволена першим раундом переговорів й наразі бажає, щоб у Римі обидві сторони провели прямий формат діалогу.
 
За словами джерел, зустріч спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та голови Міністерства закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, яка відбулась 12 квітня, у суботу, була "змістовною, серйозною та чудовою", хоч й почались з відчуття недовіри.
 
Тегеран порушив питання про те, що голова Білого дому Дональд Трамп вже виходив з попередньої ядерної угоди, у зв'язку з чим існує занепокоєння, що він може вчинити так знову. Американська ж сторона висловила власні сумніви щодо намірів Ірану стосовно його ядерної програми.
 
Axios додає, що Вашингтон наразі бажає, щоб Іран у найближчому майбутньому зробив кроки, які будуть спрямовані на "віддалення" ядерної програми від створення ядерної зброї. Як пояснило джерело, одним з таких кроків може стати "розщеплення" іранських запасів майже збройового 60% збагаченого урану.
 
"Хоча другий раунд переговорів відбудеться не в Омані, оманські посередники будуть присутні. Але цього разу переговори можуть відбутися за участю іранських і американських чиновників, які сидітимуть в одній кімнаті", - додає видання.

 

війна в УкраїніІранСША

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