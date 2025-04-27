США та Іран провели третій раунд переговорів

Незабаром планується ще одна зустріч.

Вчора, , 26 квітня, відбувся третій раунд непрямих переговорів делегацій Ірану та США щодо обмежень ядерної програми Тегерана.

Вашингтон і Тегеран планують продовжити переговори і, можливо, провести ще одну зустріч на високому рівні, повідомляє агенція Associated Press.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після переговорів із спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом оголосив, що сторони обмінювалися письмовими повідомленнями протягом дня в ході дискусій, які він описав як "дуже серйозні і сфокусовані на роботі".

"Цього разу переговори були набагато серйознішими, ніж раніше, і ми поступово перейшли до більш глибоких і детальних дискусій", - додав міністр.

За словами Арагчі,делегації відійшли від загальних дискусій, але це не означає, що всі розбіжності були вирішені.

"Розбіжності все ще існують як з основних питань, так і в деталях", – сказав глава іранського МЗС.

Разом з тим, високопоставлений представник адміністрації США заявив журналістам, що переговори були "позитивними і продуктивними".

"Останній раунд перемовин тривав понад чотири години. Нам ще багато чого треба зробити, але був досягнутий подальший прогрес у досягненні угоди. Ми домовилися зустрітися знову незабаром в Європі", – сказав чиновник на умовах анонімності.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який був посередником на двох попередніх раундах переговорів у Маскаті і Римі зазначив, що Іран і США "виявили спільне прагнення досягти угоди, заснованої на взаємній повазі і стійких зобов'язаннях".

"Були розглянуті основні принципи, цілі і технічні питання. Переговори продовжаться наступного тижня, а наступна зустріч на високому рівні попередньо запланована на 3 травня", – написав аль-Бусаїді в мережі X.