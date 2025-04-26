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ПОЛІТИКА

США та Іран розпочали нові переговори про обмеження ядерної програми — Reuters

26 квітня 2025, 16:59
США та Іран розпочали нові переговори про обмеження ядерної програми — Reuters
з вільних джерел
Переговори головних перемовників відбудуться після зустрічей на рівні експертів.

Сьогодні, 26 квітня, провідні іранські та американські перемовники розпочали новий раунд непрямих переговорів з метою укладення угоди про обмеження ядерної програми Тегерана, в той час, як президент США Дональд Трамп висловив упевненість в укладенні угоди, яка перекриє шлях Ірану до створення ядерної бомби.

Про це пише Reuters.

"Третій раунд переговорів між Ісламською Республікою Іран і Сполученими Штатами Америки розпочався в Маскаті [столиці Оману]", — повідомило інформаційне агентство IRNA, не надаючи інших подробиць.

Переговори мають розпочатися на рівні експертів, які почнуть розробляти рамки потенційної ядерної угоди, перед непрямою зустріччю між провідними учасниками переговорів, а саме міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі та спеціальним представником Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом.

Натомість джерело, близьке до іранської переговорної групи, повідомило, що експерти з обох сторін вже зустрілися.

Нагадаємо, що США та Іран провели вже два раунди переговорів щодо іранської ядерної програми. 

СШАядерна зброяІранпереговори

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