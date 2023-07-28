США та Італія продовжать підтримувати Україну – спільна заява

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні після зустрічі в Білому домі заявили про всеохоплюючу підтримку України, скільки це буде потрібно.

Про це мовиться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

"Обидва лідери підтримують Україну у той час, коли вона захищає себе від агресії росії. Сполучені Штати та Італія продовжуватимуть надавати політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки це буде потрібно, з метою досягнення справедливого та тривалого миру, який поважатиме Статут ООН, суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в заяві.

Байден і Мелоні також підтверджують важливість надання Україні можливості експортувати продовольство через Чорне море та засуджують односторонній вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи, яка сприяла зниженню світових цін на продовольство, а також її атаки на українську зернову та транспортну інфраструктуру, додали в Білому домі.

"Обидві сторони також зобов’язуються продовжувати координацію щодо відновлення України та визнають роль, яку Італія відіграватиме в цих зусиллях, оскільки Італія буде головувати у G7 у 2024 році та прийматиме Конференцію з відновлення України у 2025 році", - написано в заяві.