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США та Італія продовжать підтримувати Україну – спільна заява

28 липня 2023, 12:08
США та Італія продовжать підтримувати Україну – спільна заява
Фото: DW
Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні після зустрічі в Білому домі заявили про всеохоплюючу підтримку України, скільки це буде потрібно.

Про це мовиться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

"Обидва лідери підтримують Україну у той час, коли вона захищає себе від агресії росії. Сполучені Штати та Італія продовжуватимуть надавати політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки це буде потрібно, з метою досягнення справедливого та тривалого миру, який поважатиме Статут ООН, суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в заяві.

Байден і Мелоні також підтверджують важливість надання Україні можливості експортувати продовольство через Чорне море та засуджують односторонній вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи, яка сприяла зниженню світових цін на продовольство, а також її атаки на українську зернову та транспортну інфраструктуру, додали в Білому домі. 

"Обидві сторони також зобов’язуються продовжувати координацію щодо відновлення України та визнають роль, яку Італія відіграватиме в цих зусиллях, оскільки Італія буде головувати у G7 у 2024 році та прийматиме Конференцію з відновлення України у 2025 році", - написано в заяві.

ІталіяСШАпідтримкаУкраїна

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