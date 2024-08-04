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ПОЛІТИКА

США та Ізраїль готуються до можливого нападу Ірану

04 серпня 2024, 09:14
США та Ізраїль готуються до можливого нападу Ірану
Фото: DW
Як зазначено, до атаки може долучитись ліванське угруповання "Хезболла".

У США заявили, що ймовірний удар Ірану по Ізраїлю у відповідь на вбивство лідера Хамас Ісмаїла Ганії може статися у понеділок, 5 серпня.

Про це виданню Axios розповіли три американські та ізраїльські посадовці. Американські офіційні особи очікують, що потенційна атака Ірану проходитиме за тією ж схемою, що і удар 13 квітня, але потенційно буде масштабнішою.

Як зазначено, до атаки може долучитись ліванське угруповання "Хезболла".

У матеріалі йдеться, що адміністрація Байдена стурбована тим, що зараз може бути складніше мобілізувати ту ж міжнародну і регіональну коаліцію країн, яка захищала Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство Ганії відбувається в контексті війни між Ізраїлем і Хамас, яка викликала антиізраїльські настрої в усьому регіоні.

3 серпня на Близький Схід прибув відповідальний за американські сили у регіоні генерал Майкл Курілла.

Axios пише, що його поїздка була запланована, але зараз Курілла намагатиметься мобілізувати коаліцію союзників для відбиття потенційної іранської атаки.

Американські та ізраїльські офіційні особи заявили, що не знають, чи будуть Іран і "Хезболла" здійснювати скоординовану атаку, чи діятимуть окремо.

Вони додали, що, на їхню думку, і Іран, і "Хезболла" все ще працюють над завершенням своїх військових планів і затвердженням їх на політичному рівні.

"Хезболла" влаштувала масований ракетний обстріл півночі Ізраїлю з території Лівану.

Деякі ЗМІ пишуть, що по півночі Ізраїлю було випущено десятки ракет, інші уточнюють кількість і називають цифру 50.

До цього ввечері, 3 серпня, Цахал повідомив, що завдав удару по об'єктах "Хезболли" в районі Кфаркели на півдні Лівану. Удари в тому числі були завдані по об'єктам інфраструктури та військовим структурам.

СШАІзраїльІранХезболла

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