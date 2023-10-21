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ПОЛІТИКА

США та Ізраїль обговорюють майбутнє сектора Газа без Хамас – Bloomberg

21 жовтня 2023, 09:17
США та Ізраїль обговорюють майбутнє сектора Газа без Хамас – Bloomberg
Фото: Thinkstock
Зокрема, оцінюється можливість створення тимчасового уряду за підтримки ООН.

Американські та ізраїльські офіційні особи, які оцінюють майбутнє Сектору Гази після витіснення Хамас, почали обговорювати можливі варіанти, включаючи потенційне створення тимчасового уряду за підтримки ООН і за участю арабських урядів. 

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Обговорення все ще перебувають на ранній стадії і залежать від розвитку подій, що не в останню чергу залежить від результатів наземної операції Ізраїлю. І будь-яка така можливість потребуватиме підтримки з боку арабських країн регіону, в чому немає жодної впевненості.

Ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони не мають наміру окупувати Сектор Гази, але також казали, що продовження правління Хамас є неприйнятним після нападу 7 жовтня.

Складність досягнення обох цих цілей посилила занепокоєння США тим, що Ізраїль недостатньо продумав, що буде після наземної атаки. Штати також стурбовані, що атака на Сектор Гази без чіткої мети, окрім витіснення Хамас, може перерости в регіональну війну.

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що зараз основна увага приділяється об'єднанню світу проти терористів і якнайшвидшій доставці гуманітарної допомоги в Сектор Гази. США та ЄС визнали Хамас терористичним угрупуванням.

У той же час, доля Сектору Гази після можливого наземного вторгнення стала однією з найбільш актуальних проблем для американських чиновників. Протягом двох тижнів, що минули з моменту нападу Хамас, команда президента США Джо Байдена намагалася балансувати підтримку Ізраїлю із занепокоєнням щодо розгортання гуманітарної кризи в Секторі Гази.

За словами джерел Bloomberg, США і їхні союзники намагаються відтермінувати вторгнення Ізраїлю, щоб виграти час для виїзду більшої кількості людей з півночі Сектору Гази і для таємних переговорів за посередництва Катару про звільнення заручників, яких утримує Хамас. 

Представники адміністрації Байдена досі уникали публічного обговорення можливих механізмів управління Сектором Гази.

Палестинський народ в Секторі Гази заслуговує на керівництво, яке дозволить йому жити в мирі і безпеці, заявив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Як саме це виглядатиме в майбутньому, я не можу сказати сьогодні, але це правильне питання, яке слід ставити зараз, коли все це розгортається, тому що ми повинні думати не тільки про найближчу перспективу, а й про довгострокову”, - сказав Салліван.

СШАвійнаООНХамас: Ізраїль

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