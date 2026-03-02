Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США та Ізраїль відклали удар по Ірану, щоб дати шанс дипломатії в Женеві

02 березня 2026, 09:55
Фото: Thinkstock
Ця затримка дала час для проведення ще одного раунду ядерних переговорів у Женеві.

За даними Axios, США та Ізраїль планували завдати військового удару по Ірану ще на тиждень раніше, однак перший удар було відкладено з оперативних та розвідувальних причин. Ця затримка дала час для проведення ще одного раунду ядерних переговорів у Женеві, що стало останньою спробою дипломатичного врегулювання перед початком військових дій.

Як зазначають джерела видання серед американських та ізраїльських чиновників, початковий удар планувався на 21 лютого, але його перенесли через погані погодні умови та потребу у кращій координації з Армією оборони Ізраїлю. Спершу мішенями атаки мали стати верховний лідер Ірану Алі Хаменеї з родиною та кілька зібрань високопосадовців країни, включно з регулярними суботніми нарадами.

Затримка удару дозволила дипломатам обох сторін спробувати домовитися про угоду. Американська сторона пропонувала Ірану 10-річний мораторій на збагачення урану та символічне створення об’єктів для цивільного використання палива, а також безкоштовне постачання ядерного палива для мирних потреб. Попри це, Іран відхилив пропозицію.

За словами джерел Axios, мета переговорів у Женеві була подвійною: надати дипломатичний шанс Ірану та одночасно підготувати США й Ізраїль до військового удару у разі провалу переговорів. «Для ведення переговорів у чесній формі були докладені всі зусилля, але нічого не вийшло. У нас були готові ресурси, і президент вирішив завдати удар», — заявив один із американських чиновників.

Таким чином, затримка першого удару не тільки відкрила простір для дипломатії, але й зміцнила тактичні позиції США та Ізраїлю перед початком військових операцій проти Ірану.

СШАІзраїльІран

