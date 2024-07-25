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США та Канада виявили китайські та російські літаки біля Аляски

25 липня 2024, 11:53
США та Канада виявили китайські та російські літаки біля Аляски
Фото: mil.ru
NORAD відстежив два російські ТУ-95 і два китайські літаки PRC H-6.
Військові літаки США та Канади виявили два російські і два китайські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання ППО Аляски.
 
Про це повідомили в Об’єднаному командуванні аерокосмічної оборони Сполучених Штатів та Канади (NORAD).
 
NORAD виявив, відстежив і перехопив два військові російські ТУ-95 і два військові літаки PRC H-6, які діяли в зоні розпізнавання ППО Аляски”, ‒ зазначили військові.
 
У NORAD заявили, що рейси залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади, додавши, що ця діяльність “не розглядалася як загроза”.
 
Зона Аляски ‒ це периметр, в якому контролюється повітряний рух, хоча зона залишається міжнародним повітряним простором, ‒ аби було більше часу для реагування у разі ворожих дій.
 
Перехоплення російських літаків у цьому районі є звичайним явищем. Зазвичай із ними зв'язуються візуально чи електронно американські чи канадські літаки.
 
В останні роки росія та Китай розширюють свою співпрацю, зокрема через ізоляцію росії від Заходу через війну москви з Україною.
СШАКанадавійна в Україніросія окупанти

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