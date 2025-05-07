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США та Китай проведуть торговельні переговори у Женеві

07 травня 2025, 09:09
США та Китай проведуть торговельні переговори у Женеві
Делегацію з Вашингтона очолить міністр фінансів.
Сполучені Штати та Китай домовилися про проведення у Женеві зустрічі делегацій, яка має стати першим кроком на шляху до припинення торговельної війни та підписання угоди.
 
Про це пише Reuters.
 
США на переговорах у Швейцарії представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент та головний торговельний радник Джеймісон Грір. Їхні візаві поки невідомі: вважається, що головним з питань економіки в оточенні лідера Китаю Сі Цзінпіна є віцепрем'єр Хе Ліфень, якого й очікують бачити у Женеві.
 
Бессент та Грір також скористаються нагодою зустрітися з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер для обговорення питань взаємної торгівлі. 
СШАКитаймита

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