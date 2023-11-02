США та Китай розпочнуть переговори щодо ядерної зброї – Bloomberg

Китай виробляє ядерну зброю швидше, ніж очікувалося.

Цього місяця президент США Джо Байден та очільник Китаю Сі Цзіньпін мають зустрітися під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско, який триватиме з 11 по 17 листопада. До цього наступного тижня на нижчому рівні між сторонами відбудуться переговори щодо контролю над ядерною зброєю. Востаннє такий діалог був за часів президентства Барака Обами.

Про це пише Bloomberg

Метою переговорів не є зменшення розміру китайського арсеналу.

Для Адміністрація Байдена прагне дізнатися плани Китаю, оскільки Пентагон опублікував звіт про те, що близькосхідна країна виробляє ядерну зброю швидше, ніж очікувалося.

Як зазначає The Wall Street Journal, на переговорах США представлятиме помічник держсекретаря з контролю над озброєннями Меллорі Стюарт, а Китай відправить Сунь Сяобо, який очолює департамент з контролю над озброєннями китайського МЗС.

У жовтні Пентагон опублікував звіт, в якому йдеться про те, що Китай перевершив попередні прогнози щодо розміру свого ядерного арсеналу і тепер виробляє ще більше зброї, одночасно розширюючи свій військово-морський флот. За інформацією, станом на травень в арсеналі КНР перебувало понад 500 ядерних боєголовок, що приблизно на 100 більше, ніж торік.

Військові експерти США прогнозують, що до 2030 року Китай, найімовірніше, подвоїть цей показник до понад 1000 ядерних боєголовок і це число зростатиме. Наразі Сполучені Штати мають близько 3700 ядерних боєголовок.

Також журналісти WSJ вказують на прагнення США запобігти тристоронній гонці ядерних озброєнь з росією і Китаєм, особливо після того, як у лютому рф відмовилася продовжувати договір щодо скорочення наступальної зброї, термін дії якого закінчується в 2026 році.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив у червні, що адміністрація Байдена готова співпрацювати з росією у сфері контролю над ядерними озброєннями, але нарощування арсеналу Китаю ускладнює ці зусилля і має бути взяте до уваги, оскільки США модернізують свої збройні сили. Салліван сказав, що план Китаю мати до 2035 року близько 1500 боєголовок є "одним із найбільших нарощувань ядерного потенціалу під час мирного часу в історії".