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ПОЛІТИКА

США та Китай вдвічі збільшать кількість авіарейсів між країнами

12 серпня 2023, 12:29
США та Китай вдвічі збільшать кількість авіарейсів між країнами
Фото: ЕРА
Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що прямі авіарейси мають важливе значення "для збільшення взаємних візитів між китайцями та американцями".

З 1 вересня США та Китай збільшать кількість авіарейсів між країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство транспорту США заявило, що завдяки домовленостям між двома найбільшими в світі авіакомпаніями кількість рейсів спочатку зросте до 18, а з 29 жовтня - до 24 на тиждень. Зазначається, що уряд Китаю погодився на таку пропозицію.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що прямі авіарейси мають важливе значення "для збільшення взаємних візитів між китайцями та американцями".

"Ми сподіваємося, що відновлення більшої кількості рейсів піде на користь потоку людей і торгівлі між країнами", - заявили у посольстві.

Станом на початок року відносини між двома країнами знаходились на найнижчому за десятиліття рівні. В червні держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав КНР та заявив, що це дасть початок налагоджуванню зв'язків між Америкою та Китаєм. Пізніше туди з візитом направилась і міністерка фінансів США Джанет Єллен.

СШАКитайавіарейси

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