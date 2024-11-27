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ПОЛІТИКА

США та Китай здійснили обмін ув'язненими – Politico

27 листопада 2024, 21:55
США та Китай здійснили обмін ув'язненими – Politico
Цей обмін є результатом багаторічних інтенсивних переговорів між чиновниками.

США та Китай провели обмін увʼязненими у форматі "три на три".

Про це повідомив високопосадовець адміністрації Байдена виданню Politico.

Китай звільнив американців Марка Свідана, Кая Лі та Джона Люна в обмін на трьох невідомих громадян Китаю. Цей обмін є результатом багаторічних інтенсивних переговорів між чиновниками Білого дому і Держдепу та їхніми китайськими колегами.

Марк Свідан. 48-річний техаський бізнесмен перебував у камері смертників з 2012 року за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Сам він обвинувачення заперечував, Держдеп відніс його до категорії помилково затриманих і раніше висловлював занепокоєння щодо його здоровʼя. Родина Марка на початку цього року висловила побоювання, що він може накласти на себе руки в тюрмі.

Кай Лі. 60-річний чоловік перебував у вʼязниці з 2016 року за звинуваченням у шпигунстві, там переніс інсульт.

Джон Люн. 78-річний чоловік, заарештований у 2021 році, отримав довічне увʼязнення за шпигунство.

Очікується, що троє чоловіків повернуться до США "за кілька годин". Після прибуття їх, ймовірно, переведуть до військово-медичного центру «Брук» за межами Сан-Антоніо, штат Техас, який має можливості для психологічної оцінки колишніх заручників і підготовки їх до реінтеграції в американське суспільство.

Як припускає Politico, Пекін сподівається, що звільнення американців спонукає Держдеп переглянути своє застереження американцям щодо поїздок у Китай. КНР розглядає цю рекомендацію як перешкоду для відновлення ділових і туристичних поїздок до рівня, що був до пандемії.

Державний департамент запровадив цю рекомендацію через "довільне застосування місцевих законів, зокрема щодо заборони на виїзд, і ризик неправомірних затримань".

За останні чотири роки Штати повернули додому понад 70 американців з таких країн, як росія, Венесуела та Іран.

СШАКитайувʼязнені

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