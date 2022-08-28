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США та НАТО розширять свою присутність в Арктиці через росію - Столтенберг

Альянс “вже інвестує в морські розвідувальні літаки, щоб отримати чітке уявлення про те, що відбувається на крайній Півночі”, і продовжить нарощувати ці зусилля
США та НАТО розширять свою присутність в Арктиці через росію - Столтенберг Фото: 5 канал
Генеральний секретар НАТО заявив, що зважаючи на посилення військової активності росії в арктичному регіоні, США спільно з Альянсом маю намір активізуватися там.
 
Про це повідомляє Welt am Sonntag.
 
москва перебуває в процесі відновлення баз радянських часів і розміщення там нової, найсучаснішої зброї, як-от гіперзвукові ракети. Китай також виявляє зростаючий інтерес до Арктики.
 
“Ми бачимо значне посилення російської військової присутності в Арктиці“, – наголосив Столтенберг.
 
На його переконання, Арктика має “важливе стратегічне значення” для НАТО. Район Північного полюса є “вирішальною сполучною ланкою між Північною Америкою та Європою”, а також одночасно представляє найкоротший маршрут між Північною Америкою та РФ. Крім того, Арктика набуває все більшого значення для судноплавства на тлі глобального потепління та танення льодів.
 
Так, Альянс “вже інвестує в морські розвідувальні літаки, щоб отримати чітке уявлення про те, що відбувається на крайній Півночі”, і продовжить нарощувати ці зусилля.
 
Зазначимо, що 26 серпня адміністрація США 26 серпня заявила, що вперше призначить спецпредставника з Арктики, який представлятиме американські інтереси та вживатиме зусиль для поглиблення співпраці в цьому регіоні з союзниками та партнерами.
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28 08 2022 20:24
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