ПОЛІТИКА НОВИНИАльянс “вже інвестує в морські розвідувальні літаки, щоб отримати чітке уявлення про те, що відбувається на крайній Півночі”, і продовжить нарощувати ці зусилляПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США та НАТО розширять свою присутність в Арктиці через росію - Столтенберг
Фото: 5 канал
Генеральний секретар НАТО заявив, що зважаючи на посилення військової активності росії в арктичному регіоні, США спільно з Альянсом маю намір активізуватися там.
Про це повідомляє Welt am Sonntag.
москва перебуває в процесі відновлення баз радянських часів і розміщення там нової, найсучаснішої зброї, як-от гіперзвукові ракети. Китай також виявляє зростаючий інтерес до Арктики.
“Ми бачимо значне посилення російської військової присутності в Арктиці“, – наголосив Столтенберг.
На його переконання, Арктика має “важливе стратегічне значення” для НАТО. Район Північного полюса є “вирішальною сполучною ланкою між Північною Америкою та Європою”, а також одночасно представляє найкоротший маршрут між Північною Америкою та РФ. Крім того, Арктика набуває все більшого значення для судноплавства на тлі глобального потепління та танення льодів.
Так, Альянс “вже інвестує в морські розвідувальні літаки, щоб отримати чітке уявлення про те, що відбувається на крайній Півночі”, і продовжить нарощувати ці зусилля.
Зазначимо, що 26 серпня адміністрація США 26 серпня заявила, що вперше призначить спецпредставника з Арктики, який представлятиме американські інтереси та вживатиме зусиль для поглиблення співпраці в цьому регіоні з союзниками та партнерами.
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