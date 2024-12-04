США та Німеччина блокують запрошення України до НАТО

Напередодні в Україні заявили, що не погодиться на жодні альтернативи членства в НАТО.

Україна не може розраховувати на запрошення до НАТО через відсутність єдності серед країн-членів Альянсу. Головними противниками такого кроку наразі є Сполучені Штати та Німеччина.

Про це пише "Суспільне" з посиланням на джерело в організації.

"Проблема здебільшого полягає у позиції США та Німеччини. Ми можемо лише припускати, що викликає їхню стурбованість, але питання вступу України наразі не розглядається", – зазначило джерело.

Додатково, за словами співрозмовника, Словаччина та Угорщина також виступають проти запрошення України. Це підтверджується публічними заявами політиків обох країн.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни НАТО ухвалити рішення про запрошення України до Альянсу на зустрічі в Брюсселі, яка прохоидть 3-4 грудня. Він зазначив, що такий крок став би адекватною відповіддю на дії росії. Однак у НАТО визнають, що для запрошення України до членства потрібна згода всіх 32 країн-членів, а консенсусу з цього питання поки що досягти не вдалося.

Також президент Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю Sky News наголосив, що війна завершиться лише тоді, коли Україна отримає гарантії безпеки в рамках НАТО.