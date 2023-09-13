США та Німеччина обговорять посилення ППО України

Це має стати однією з тем зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави німецького МЗС Анналени Бербок.

Посилення протиповітряної оборони України стане однією з тем зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави німецького МЗС Анналени Бербок.

Про це заявив прессекретар Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Укрінформ".

“Посилення протиповітряної оборони України — це питання, над яким працювали держсекретар, а також міністр Остін, радник з питань нацбезпеки та особисто президент ще навіть до того, як почалася ця війна”, — сказав Міллер.

Він наголосив, що США продовжать надавати Україні системи ППО та компоненти до них.

“Я впевнений, що це питання буде обговорювати держсекретар США з німецькою колегою пізніше цього тижня”, — сказав Міллер.

Варто зазначити,що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після візиту до України 11 вересня вирушила до США де, зокрема, відвідає бази ВПС у Техасі й зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном.