Матеріали:
Теми:

США та Німеччина обговорять посилення ППО України

13 вересня 2023, 14:11
США та Німеччина обговорять посилення ППО України
Фото: Укрінформ
Це має стати однією з тем зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави німецького МЗС Анналени Бербок.

Посилення протиповітряної оборони України стане однією з тем зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави німецького МЗС Анналени Бербок.

Про це заявив прессекретар Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Укрінформ".

Посилення протиповітряної оборони України — це питання, над яким працювали держсекретар, а також міністр Остін, радник з питань нацбезпеки та особисто президент ще навіть до того, як почалася ця війна”, — сказав Міллер.

Він наголосив, що США продовжать надавати Україні системи ППО та компоненти до них.

Я впевнений, що це питання буде обговорювати держсекретар США  з німецькою колегою пізніше цього тижня”, — сказав Міллер.

Варто зазначити,що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після візиту до України 11 вересня вирушила до США де, зокрема, відвідає бази ВПС у Техасі й зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

ППОБлінкенБербоквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і пуіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і пуіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Політика
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 12:22
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Політика
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 09:01
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Політика
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 14:29
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 12:19
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Політика
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 08:22
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Cуспільство
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 16:33
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Політика
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється