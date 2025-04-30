Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США та Німеччина підписали угоду для виробництва боєприпасів у Європі

30 квітня 2025, 19:59
США та Німеччина підписали угоду для виробництва боєприпасів у Європі
Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні.

Американська компанія з аерокосмічних та оборонних технологій Lockheed Martin та німецький концерн та провідний постачальник оборонних систем Rheinmetall підписали меморандум про взаєморозуміння, за яким вони планують виробляти ракети та боєприпаси в Європі.

Про це повідомив німецький концерн.

Компанії мають намір розширити сферу своєї співпраці для створення європейського центру компетенції з виробництва та розподілу ракет та ракетних систем, з метою зміцнити безпеку та незалежність Європи.

Очолюваний Rheinmetall центр компетенцій працюватиме переважно в Німеччині та інших європейських країнах.

Зазначається, що завдяки цьому проєкту оборонні компанії об'єднають зусилля для спільної роботи на зростаючому військовому ринку на користь своїх клієнтів: Rheinmetall, з доступом до ринків багатьох країн як провідний постачальник систем в Європі, та Lockheed Martin як провідний міжнародний виробник ракет та ракетних систем.

"Це крок до допомоги нашим європейським клієнтам у виконанні їхніх зобов'язань перед НАТО. Поєднуючи величезний досвід компанії Rheinmetall з передовими технологіями ракет Lockheed Martin, ми створюємо міцну основу для задоволення змінних вимог до безпеки", – заявив Рей Піселлі, віцепрезидент з міжнародних питань Lockheed Martin.

Компанії вже почали визначати подальші кроки для створення цього центру компетенції, реалізація проєкту залежатиме від схвалення урядами США та Німеччини.

Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні. 

СШАЄвросоюзНімеччинабоєприпасиRheinmetall

Останні матеріали

Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Політика
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 22:17
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
Технології
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
29 квітня 2025, 10:58
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 07:22
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Політика
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 13:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється