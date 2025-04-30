США та Німеччина підписали угоду для виробництва боєприпасів у Європі

Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні.

Американська компанія з аерокосмічних та оборонних технологій Lockheed Martin та німецький концерн та провідний постачальник оборонних систем Rheinmetall підписали меморандум про взаєморозуміння, за яким вони планують виробляти ракети та боєприпаси в Європі.

Про це повідомив німецький концерн.

Компанії мають намір розширити сферу своєї співпраці для створення європейського центру компетенції з виробництва та розподілу ракет та ракетних систем, з метою зміцнити безпеку та незалежність Європи.

Очолюваний Rheinmetall центр компетенцій працюватиме переважно в Німеччині та інших європейських країнах.

Зазначається, що завдяки цьому проєкту оборонні компанії об'єднають зусилля для спільної роботи на зростаючому військовому ринку на користь своїх клієнтів: Rheinmetall, з доступом до ринків багатьох країн як провідний постачальник систем в Європі, та Lockheed Martin як провідний міжнародний виробник ракет та ракетних систем.

"Це крок до допомоги нашим європейським клієнтам у виконанні їхніх зобов'язань перед НАТО. Поєднуючи величезний досвід компанії Rheinmetall з передовими технологіями ракет Lockheed Martin, ми створюємо міцну основу для задоволення змінних вимог до безпеки", – заявив Рей Піселлі, віцепрезидент з міжнародних питань Lockheed Martin.

Компанії вже почали визначати подальші кроки для створення цього центру компетенції, реалізація проєкту залежатиме від схвалення урядами США та Німеччини.

Як відомо, Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю у війні в Україні.