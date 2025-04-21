США та Південна Корея готуються до торговельних переговорів

Цього тижня Південна Корея та США почнуть торговельні переговори. Азійська країна намагатиметься переконати адміністрацію Дональда Трампа послабити штрафні санції, які починають впливати на економіку.

Міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір зустрінуться з міністром фінансів Південної Кореї Чхве Санг Моком і міністром промисловості Ан Дук Геном у четвер у Вашингтоні.

Як заявив виконуючий обов’язки президента Південної Кореї Хан Дак Су, його країна докладе всіх зусиль, щоб "знайти безпрограшне рішення для обох країн шляхом спокійних і серйозних консультацій".

Економіка Південної Кореї, що залежить від експорту, вразлива до агресивних імпортних зборів Трампа. Згідно із першими даними, тривала "торгова війна" є шкідливою для четвертої за величиною економіки Азії. Зокрема південнокорейські поставки до США впали на 14,3% за перші 20 днів квітня.

Забезпечення торговельних поступок від США є життєво важливим для стабілізації економіки Південної Кореї, яка постраждала від політичної кризи. Тому ця країна разом із Японією є однією з перших держав, які пішли на переговори зі США щодо тарифів. За цими комунікаціями уважно спостерігатимуть інші країни, щоб дізнатися, на які поступки Трамп піде.

Південна Корея, ключовий союзник США, "отримала" 25% загального тарифу. Проте його тимчасово знизили до 10% на 90 днів. Як і інші країни, Південна Корея також стикається з 25% збором на поставки автомобілів, сталі та алюмінію. Корейський уряд розглядає кілька варіантів, щоб представити адміністрації Трампа. Зокрема обговорюватимуть співпрацю в суднобудуванні, проєкт трубопроводу на Алясці та розподіл витрат на оборону.