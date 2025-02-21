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ПОЛІТИКА

США та росія обговорювали війну в Україні через швейцарський канал – Reuters

21 лютого 2025, 08:16
США та росія обговорювали війну в Україні через швейцарський канал – Reuters
Фото: з вільних джерел
Зустрічі тривали аж до моменту початку офіційних переговорів.

Американські та російські переговорники упродовж останніх місяців, у тому числі й нещодавно, таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні протягом останніх місяців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, обізнані з цим питанням.

Джерела описали ці переговори як неофіційний канал, через який відбувалася низка контактів під час перехідного періоду після перемоги президента Дональда Трампа на виборах 5 листопада.

Хоча учасники мають дипломатичний досвід і досвід у сфері безпеки, вони не є державними службовцями, і незрозуміло, чи їх делегували уряди, повідомили співрозмовники, які відмовилися назвати імена переговорників. 

Одне з джерел, яке має безпосереднє відношення до цього питання, зазначило, що про ці зустрічі знають кілька радників Трампа.

Багато інших деталей залишаються незрозумілими, включаючи порядок денний зустрічей, чи були на них присутні українці і коли саме почалися контакти.

Втім, інформація про ці зустрічі, про які не повідомлялося офіційно, висвітлює залаштункові зусилля США та росії з пошуку шляхів припинення війни в Україні, незважаючи на майже повне заморожування офіційних контактів за часів попередника Трампа, колишнього президента Джо Байдена.

Трамп, перебуваючи на посаді лише місяць, різко змінив підхід США до трирічного конфлікту в Україні, безпосередньо взаємодіючи з президентом росії владіміром путіним і наполягаючи на швидкій угоді для припинення війни.

У вівторок високопосадовці США зустрілися з російськими посадовцями в Саудівській Аравії, в тому числі з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим.

Одне з джерел описало переговори у Швейцарії як дискусії «другого рівня» - дипломатичний термін для неофіційного діалогу, спрямованого на поліпшення комунікації та обмін ідеями, а не на розробку конкретних пропозицій.

Два джерела повідомили, що принаймні одна зустріч відбулася в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня.

Один зі співрозмовників припустив, що ці непублічні зустрічі втратили актуальність після встановлення офіційного діалогу.

СШАвійнаШвейцаріяпереговориросія загроза

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