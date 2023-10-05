США та союзники оцінюють варіанти передачі Україні заморожених активів росії – Блінкен

Американці разом з європейцями шукають правову базу для передачі Україні заморожених російських активів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон працює з європейськими союзниками й партнерами над пошуком необхідної правової бази для використання заморожених активів росії на проєкти відновлення України.

Про це повідомляє Голос Америки.

Це близько $300 мільярдів, і більша частина з них знаходиться в Європі, а не в Сполучених Штатах. Тож ми дивимося, які правові повноваження можемо мати ми та європейці, аби дійсно використовувати ці активи для України", - пояснив держсекретар США.

Він підкреслив, що росіяни повинні заплатити за відновлення України. "І одним зі способів зробити це було б використання цих активів", - зауважив Блінкен.

"На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – якраз через ці активи. Ми маємо переконатись, що для цього є юридична база", – заявив держсекретар США.

Він додав, що оскільки більшість цих активів - в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя.

Раніше у США повідомили, що заморозили російські суверенні активи на суму 8 млрд доларів.