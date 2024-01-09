США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану – Bloomberg

Журналісти заявили, що таємність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися комфортніше при приєднанні.

Минулого місяця відбулася секретна зустріч між Україною, її союзниками по G7 і невеликою групою країн глобального Півдня, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів з росією. Про це пише Bloomberg.

Зустріч радників із національної безпеки, що раніше не розголошувалася, яка відбулася 16 грудня в Саудівській Аравії, послідувала за більшими і публічнішими зустрічами, спрямованими на протидію спробам москви розділити та представити Україну та її союзників як таких, що "не бажають вести переговори про припинення війни".

Журналісти заявили, що таємність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці почувалися комфортніше при приєднанні.

За словами співрозмовників, менший формат дозволив провести більш вільне та відверте обговорення формули миру України та планів щодо просування цього процесу, а також принципів потенційної взаємодії з росією у майбутньому.

Bloomberg пише, що останні місяці зусилля союзників ослабли. У США та ЄС понад 100 мільярдів доларів життєво важливої допомоги зупинилися у процесі затвердження у Вашингтоні та Брюсселі, а контрнаступ України минулого року не приніс серйозного перелому на полі бою.